La tragica scomparsa di Tina Cantore ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. La giovane, piena di vita e di speranze, era amata da tutti coloro che la conoscevano e aveva appena dato la promessa di matrimonio al suo fidanzato. Il suo improvviso malore e il successivo decesso hanno sconvolto la sua famiglia e la comunità intera di Afragola, città dove è nata e viveva. La sorella di Tina, con le sue parole, ha espresso tutto il suo dolore e la sua disperazione. La sua voce è un grido d’angoscia che esprime la sofferenza di chi ha perso una persona cara e amata. Non ci sono parole per descrivere l’enormità di un tale lutto, e il cuore spezzato della famiglia non potrà mai essere riparato. La giovane accusava un forte di mal di testa, poi l’inutile corsa in ospedale dove la 28enne si è spenta.

Le parole della sorella di Tina raccontano la tristezza e la solitudine che sente ora, senza la presenza della sua sorellina accanto a lei. Ogni momento che hanno condiviso rimarrà per sempre impresso nel suo cuore, ma non ci saranno più nuove esperienze da condividere. La sua voce, i suoi messaggi e la sua risata non saranno più presenti nella sua vita quotidiana, e questo la ferisce profondamente.