Enzo Rosario Trapani, ex dipendente del Servizio Elettrico Nazionale (gruppo Enel),arrestato per aver truffato il suo ex datore di lavoro e molte attività commerciali. Secondo la Procura di Napoli Nord, il 49enne di Calvizzano ha accumulato nel tempo morosità per un totale di 1,2 milioni di euro. Le indagini sono condotte dalla Guardia di Finanza di Napoli e sono avviate in seguito alla denuncia presentata dal Servizio Elettrico Nazionale, che si era accorto che molte delle sue utenze non erano pagate. Trapani, per realizzare la truffa, ha creato 15 società false con cui ha convince 400 attività commerciali, molte delle quali vecchi clienti del Servizio Elettrico Nazionale, a cambiare contratto di erogazione di energia con tariffe agevolate.

Trapani, conoscendo già queste attività commerciali da quando era dipendente del Servizio Elettrico Nazionale, ha contattato i clienti storici e li ha convinti a stipulare contratti con una delle sue società. Ha poi contattato l’originario erogatore di energia e ha richiesto l’attivazione delle forniture indicando come contraente le sue società. In questo modo, Trapani ha trattenuto i soldi delle bollette e ha fatto in modo che il Servizio Elettrico Nazionale non si accorgesse di nulla inviando periodicamente richieste di volture e ricevute di pagamento contraffatte.

Il 49enne è stato arrestato su ordine del Gip di Napoli Nord e attualmente si trova agli arresti domiciliari. La truffa orchestrata da Trapani ha causato un notevole danno economico sia al Servizio Elettrico Nazionale che a molte attività commerciali, che hanno visto accumulare nel tempo morosità senza rendersene conto. La Procura di Napoli Nord sta continuando le indagini per accertare l’entità del danno causato e per individuare eventuali complici.