Un uomo di Pagani è recentemente assolto dal giudice monocratico di Nocera Inferiore per tenuità del fatto. La denuncia era presentata dai carabinieri della tenenza di Pagani, che avevano effettuato un controllo e avevano rilevato la sua assenza dalla sua abitazione in cui viveva con i genitori. Tuttavia, il giudice ha deciso che l’uomo era uscito solo per andare a comprare delle banane al supermercato gestito dai suoi genitori, che si trovava a pochi metri di distanza. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna per violazione della misura dei domiciliari, ma il tribunale ha optato per l’assoluzione per particolare tenuità del fatto. Questa formula è utilizzata quando l’offesa è particolarmente lieve e il comportamento contestato non è abituale. In questo caso, il giudice ha ritenuto che l’azione dell’uomo fosse troppo esigua per giustificare una condanna.

L’uomo, che aveva già precedenti, era difeso dalla legale Miriam Grimaldi. Il tribunale ha stabilito che l’uomo aveva agito in buona fede e che la sua azione non aveva causato alcun danno o pericolo per la società. L’imputato, che viveva con i suoi genitori, aveva semplicemente deciso di acquistare delle banane per soddisfare un bisogno immediato, nonostante la sua presenza fosse richiesta a casa.