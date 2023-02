Un uomo di 25 anni di origine rumena arrestato dalla Questura di Avellino per furto in un supermercato della città. Il giovane aveva cercato di scappare con un carrello pieno di prodotti alimentari per un valore di oltre 250 euro, ma è finito subito bloccato dal personale di sicurezza del negozio. Il sistema di videosorveglianza e il sistema antitaccheggio acustico hanno permesso di prenderlo in flagranza del reato. Il 25enne è trasferito agli arresti domiciliari.

Questo episodio dimostra l’importanza della tecnologia e della sicurezza nei luoghi pubblici, nonché la necessità di prevenire il crimine attraverso sistemi efficaci. Inoltre, è un monito per chiunque tenti di compiere atti illeciti all’interno di negozi e supermercati, poiché la loro attività sarà monitorata e punita dalle autorità competenti.