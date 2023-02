Ieri sera, un incendio ha colpito la zona di Sant’Anastasia, provocando l’intervento dei Carabinieri della stazione locale. L’incidente è avvenuto in via Luca Giordano 51, dove un escavatore cingolato ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Il mezzo da cantiere era all’interno di un terreno destinato alla costruzione di un capannone, ma le fiamme sono domate rapidamente dai vigili del fuoco. Adesso, le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incendio. Fortunatamente, non ci sono feriti o danni alle proprietà circostanti. Tuttavia, l’incidente ha attirato l’attenzione della comunità sulla necessità di adottare precauzioni adeguate per prevenire incendi nei cantieri edili.

I Carabinieri continueranno a monitorare la situazione e a lavorare per garantire la sicurezza della zona e delle persone che vi abitano. Questo incendio dimostra la importanza di seguire le norme di sicurezza nei cantieri edili, per prevenire incidenti che possono causare danni significativi alla proprietà e alle persone.