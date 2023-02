“Stiamo ricevendo diverse segnalazioni fotografiche provenienti dai cittadini che percorrono la strada comunale al confine tra i comuni di Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio, relative all’enorme discarica abusiva che nel tempo si è formata a causa dello sversamento di decine di carcasse di automobili alle quali si aggiungono rifiuti di ogni genere e carcasse di animali. Una situazione che diventa sempre più insostenibile”. Lo sottolinea, in una nota, il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le foto segnalazioni.

“Secondo i denuncianti, le forze dell’ordine sarebbero intervenute già diverse volte per perimetrare e mettere sotto sequestro l’area ma poi nulla è fatto per ripristinare lo stato dei luoghi. Quell’area è immediatamente da bonificare e monitorare attraverso un servizio di videosorveglianza efficiente per individuare i criminali che continuano a sversare impunemente”, ha aggiunto.