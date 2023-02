L’anno scorso, il giorno di San Valentino, molte zone del Nord Italia finirono colpite da una nevicata che raggiunse anche le pianure. Tuttavia, quest’anno l’Italia sta vivendo un clima molto diverso, con una forte rimonta anticiclonica che sta interessando tutto il paese ad eccezione di una piccola parte del sud. Questa rimonta di matrice sub tropicale, che ha posizionato i suoi massimi sul Centro-Nord Europa, sta portando tempo soleggiato in tutta Italia, con solo qualche annuvolamento più consistente sul Salento e tra Sicilia e Calabria, in particolare sul versante tirrenico. Tuttavia, l’anticiclone invernale non è sinonimo di bel tempo in tutte le circostanze, in quanto spesso può portare a condizioni di umidità e nebbie nelle valli, nuvolosità bassa ed estesa su lunghi tratti di costa, e forti inversioni termiche.

Nonostante ciò, questa volta l’alta pressione dovrebbe garantire tempo soleggiato ovunque sull’Italia, senza fenomeni. Sarà comunque importante monitorare l’evolversi della situazione meteorologica e seguire le indicazioni delle autorità competenti in caso di condizioni avverse.