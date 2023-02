Il bonus da 1000€ per ogni famiglia per migliorare la qualità dell’acqua potabile a casa è un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’impianto di depurazione, con un massimo di 1000€ per famiglie e 5000€ per imprese. Questo bonus può essere richiesto dalle famiglie, imprese e enti religiosi entro il 28 febbraio sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere utilizzato sul F24 o sulla dichiarazione dei redditi. Con questo bonus, le famiglie possono risparmiare sull’acqua minerale e migliorare la qualità dell’acqua potabile a casa.

Per richiedere questo bonus, è necessario avere una fattura o un documento di spesa che dimostri le spese sostenute per l’impianto di depurazione. Inoltre, è importante tenere presente che questo credito d’imposta non può essere cumulato con altri incentivi fiscali per lo stesso tipo di spesa. Inoltre, è possibile che ci siano dei limiti per quanto riguarda le tipologie di impianti di depurazione che possono essere acquistati per poter usufruire del bonus. Tutto p da verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono indicati i requisiti.