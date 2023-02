Nelle ultime 24 ore, le strade della Sicilia sono teatro di una serie di drammatici incidenti che hanno causato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 5. Due delle persone ferite sono in condizioni gravi. Gli incidenti sono avvenuti tra Catania e Palermo, con le prime vittime registrate nella notte quando una madre e il suo figlio di 20 anni sono deceduti a Piedimonte Etneo in seguito a uno scontro tra la loro auto e una Volkswagen Golf.Nel pomeriggio di lunedì 6 febbraio, un uomo e una donna sono morti a causa di un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, dove la loro macchina si è schiantata contro un muro e si è ribaltata. Nel frattempo, quattro giovani sono rimasti feriti in un altro incidente a Fiumefreddo.

La procura di Catania ha aperto un’inchiesta per indagare su questi incidenti. Le autorità sono impegnate nelle indagini per determinare le cause dei singoli incidenti e prevenire futuri eventi simili. E’ necessario che tutti siamo responsabili alla guida e rispettiamo le regole del codice della strada per evitare tragedie come questa.