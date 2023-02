Ieri sera, poco prima delle 21, una rapina ha visto come vittima due giovani 17enni a bordo del loro scooter. Secondo quanto riferito, i due ragazzi stavano viaggiando su una Honda Sh quando sono avvicinati da due sconosciuti a bordo di un altro scooter. Questi ultimi, minacciando i giovani, sono riusciti a impossessarsi del loro scooter. Fortunatamente, i due giovani sono rimasti illesi e sono stati affidati ai rispettivi genitori per il supporto e la consolazione necessari in questi momenti difficili.

Le autorità, ovvero i Carabinieri della locale tenenza, sono subito intervenuti per iniziare le indagini sul caso. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle circostanze della rapina o su eventuali sviluppi delle indagini.

Questo episodio di violenza dimostra ancora una volta la necessità di aumentare la sicurezza per le strade e di prendere misure per proteggere i cittadini, in particolare i giovani, da questo tipo di crimini. È importante che le autorità agiscano rapidamente per individuare e perseguire i responsabili di questi crimini, al fine di prevenire ulteriori episodi di violenza e di garantire la sicurezza per tutti i cittadini.