Arrestato a Pimonte un uomo di 44 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Pasquale Attianese, già noto alle forze dell’ordine, è fermato dai carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia durante una perquisizione nella sua abitazione. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto 160 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 1120 euro in contante, il tutto nascosto in alcuni barattoli. Attianese, evidentemente sorpreso dall’arrivo dei carabinieri, ha tentato di fuggire da casa scalzo e in mutande, ma lo hanno subito fermato.

Questo arresto è un importante colpo al traffico di droga nella zona e dimostra la fermezza e la determinazione delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità. La droga è un problema sempre più diffuso in molte comunità e l’arresto di persone come Attianese è fondamentale per proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini. Attianese ora si trova in carcere in attesa di giudizio e risponderà delle accuse a suo carico.