I carabinieri di Terracina, unitamente a quelli delle stazioni dei carabinieri di San Felice Circeo e Terracina, hanno arrestato un giovane di 24 anni per spaccio di droga. Il giovane, originario e residente nella provincia di Napoli, ma che viveva a Terracina, è trovato in possesso di cinque involucri contenenti 3,41 grammi di cocaina all’interno della sua auto. Successivamente, la perquisizione effettuata presso il domicilio del giovane ha permesso di scoprire ulteriore sostanza stupefacente, in particolare circa 34 grammi di cocaina e 52 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento, una mazza chiodata artigianale e 19 schede telefoniche.

L’arresto del giovane è il risultato di un’indagine svolta dai carabinieri, che hanno scoperto l’attività di spaccio di droga del giovane e hanno agito di conseguenza. Il sequestro di una grande quantità di sostanze stupefacenti e materiale correlato dimostra la pericolosità del traffico di droga, che rappresenta una minaccia per la salute pubblica e per la sicurezza delle comunità.