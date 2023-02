I carabinieri della stazione di Terzigno e quelli della stazione forestale parco di Boscoreale hanno arrestato due minori, un 17enne e una 16enne, entrambi incensurati, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante una perquisizione nell’abitazione di uno dei due minori, situata in via Saviano, quando i ragazzi sono finiti sorpresi a lanciare dalla finestra una busta contenente droga. All’interno della busta trovati oltre 3 grammi di cocaina, 17 di crack e 2 bilancini di precisione. Nell’abitazione rinvenuti anche 2200 euro in contanti, ritenuti provento illecito. I minori sono portati presso il centro di prima accoglienza di Nisida e Colli Aminei, dove saranno sottoposti ai dovuti accertamenti e alle opportune cure e assistenze.

Questo episodio dimostra ancora una volta come la droga rappresenti un problema sempre più diffuso tra i giovani, anche tra coloro che finora non avevano avuto problemi con la giustizia. È quindi importante che le istituzioni e la società nel suo complesso si impegnino a prevenire e contrastare il fenomeno della droga tra i minori, attraverso campagne di sensibilizzazione e interventi mirati a sostegno dei giovani e delle loro famiglie.