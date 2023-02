Un triste e sconcertante evento ha sconvolto la tranquilla cittadina di Montefalcione. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione locale sono chiamati ad intervenire in un’abitazione in seguito alla richiesta di aiuto di alcuni conoscenti di una donna di 58 anni originaria della Polonia, di cui non si avevano più notizie. Al loro arrivo, i militari hanno fatto la triste scoperta del corpo della donna in avanzato stato di decomposizione, risalente a diversi giorni prima.

La salma è trasferita presso la sala morgue dell’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori accertamenti. Secondo un primo esame esterno, la morte sarebbe determinata da cause naturali, tuttavia solo gli approfondimenti e gli esami del caso potranno fare piena luce sulle circostanze del decesso.

Questa tragica vicenda ha colpito profondamente la comunità di Montefalcione, che si stringe attorno ai familiari e agli amici della donna, colpiti dal dolore per la perdita di una persona cara.