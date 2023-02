Lungo la SS 7 Appia, all’altezza della frazione Turafa Valle di Roccabascerana, una donna di 45 anni è rimasta investita da un’auto pirata mentre attraversava la strada. L’automobilista alla guida del veicolo non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato rapidamente dalla scena, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Avellino, giunti insieme al personale del 118, che ha trasportato la malcapitata all’ospedale “Rummo” di Benevento.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, la donna ha riportato diverse lesioni e fratture, e le sue condizioni sono giudicate serie. Attualmente la 45enne è ricoverata in prognosi riservata, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare l’automobilista fuggito. Gli inquirenti stanno acquisendo informazioni e testimonianze sulla dinamica dell’incidente e sulla descrizione del veicolo coinvolto, nella speranza di poter individuare e arrestare l’autore del gesto.

L’incidente, purtroppo, è solo l’ultimo di una serie di episodi che hanno visto coinvolti automobilisti pirata in diversi incidenti stradali in Italia. Si tratta di comportamenti irresponsabili e criminali, che mettono in pericolo la vita di chiunque si trovi sulle strade, e che non possono essere tollerati. È necessario che le forze dell’ordine intensifichino i controlli e le campagne di sensibilizzazione, per combattere il fenomeno degli automobilisti pirata e prevenire ulteriori incidenti.