Lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico è un evento che purtroppo causa disagi e problemi agli utenti che ne fanno uso per i propri spostamenti quotidiani. In particolare, domani 17 febbraio, gli utenti che utilizzano i mezzi Eav dovranno fare i conti con due diversi scioperi. Il primo, proclamato dall’Usb per ferro e gomma, ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale. Questo sciopero riguarda dunque direttamente i lavoratori del settore, ma ha ripercussioni anche sugli utenti che, durante le 24 ore di sciopero, potrebbero non riuscire a utilizzare i mezzi Eav per i propri spostamenti.

Il secondo sciopero, invece, è promosso da Confail e Faisa per la divisione automobilistica e riguarda la gestione e pianificazione dei turni. Anche in questo caso, l’effettuazione delle corse durante le quattro ore di sciopero (dalle 9:00 alle 13:00) sarà subordinata al numero di lavoratori che aderiscono allo sciopero. È importante che gli utenti si informino tempestivamente consultando il sito web www.eavsrl.it, dove sono riportate le ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime partenze garantite dopo lo sciopero per ogni linea. In questo modo, sarà possibile organizzarsi al meglio per evitare disagi e ritardi nei propri spostamenti.