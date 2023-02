Dolore a Somma Vesuviana per il decesso del piccolo Ciro di appena tre anni. Il bimbo era affetto da una grave forma di tumore scoperta nei mesi scorsi. La notizia già alora aveva destato preoccupazione e sgomenti vista la tenera età del piccolo. Poi la speranza, le cure, i viaggi lontano per cercare una soluzione che potesse evitare il peggio. Questa mattina preso la doccia gelata, quando in città si è diffusa la notizia. Tutta Somma Vesuviana ed anche oltre sono sconcertati e hanno espresso il proprio dolore.

Anche il sindaco Salvatore Di Sarno ha espresso il cordoglio suo e dell’intera comunità in un post sulla propria pagina Facebook: «Una notizia devastante stamattina. Un dolore che nessuno dovrebbe provare mai nella vita. Sentite condoglianze ai genitori e alla famiglia del piccolo Ciro per la perdita del loro bambino. Nessuna parola o gesto potrà alleviare la sofferenza di questo straziante momento».