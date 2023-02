Il bonus di 150 euro per i disoccupati è una misura introdotta dal Decreto Aiuti Ter del 2022 ed è erogato a febbraio ai percettori dell’indennità di disoccupazione di Naspi e della Dis-Coll. Tuttavia, il requisito specifico per ottenere il pagamento del bonus è la titolarità della disoccupazione a novembre 2022. Recentemente, i beneficiari in attesa del pagamento del bonus hanno riportato su pagine social dedicate alla prestazione la data del pagamento. Secondo quanto riportato, il bonus verrà pagato il 27 febbraio 2023 a Cagliari, Sassari, Roma, Napoli, Isernia, Tropea, e in altre città del territorio italiano. Alcuni beneficiari riportano anche la data del 3 marzo.

È importante sottolineare che coloro per i quali la disoccupazione è scaduta entro il mese di ottobre o che sono diventati titolari dell’indennità di disoccupazione a partire da dicembre 2022 non riceveranno il bonus di 150 euro. I titolari della disoccupazione a novembre 2022 possono controllare la data del pagamento del bonus 150 euro autonomamente accedendo all’area riservata MyInps e più nello specifico al Fascicolo previdenziale del cittadino. L’accesso deve avvenire con le credenziali di Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica.

Una volta effettuato l’accesso, i beneficiari devono cliccare sul menu di sinistra e selezionare la voce “prestazioni” e poi “pagamenti”. A questo punto apparirà “disoccupazione non agricola”, dove i beneficiari dovranno cliccare su “prestazione 2023” per i dettagli. Tra i dettagli apparirà il bonus 150 euro con la data di pagamento per il periodo 1 novembre-30 novembre 2022.