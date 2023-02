In Italia, ci sono diversi bonus disponibili per le persone con disabilità, grazie alla legge 104 e alle agevolazioni fiscali fornite dallo Stato. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per l’anno 2023, che copre tutti i requisiti e i documenti richiesti. Questi bonus includono l’acquisto di un veicolo, le spese per la salute, i contributi per superare le barriere architettoniche e i contributi per le bollette di luce e gas. Per quanto riguarda l’acquisto di un veicolo, ci sono quattro tipi di bonus disponibili: detrazione Irpef del 19%, IVA agevolata al 4%, esenzione dal bollo auto e esenzione dall’imposta di trascrizione. Queste agevolazioni sono disponibili solo per i disabili che sono non vedenti, sordi, affetti da difficoltà motorie o psichici.

Per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche, esiste un bonus casa che prevede la detrazione del 75% delle spese sostenute, ripartito in 5 quote annuali di pari importo. Questa detrazione è valida fino al 2025.

Inoltre, c’è il bonus sociale per il gas e l’energia elettrica, che è destinato alle persone con disabilità che utilizzano apparecchi elettromedicali o salvavita. Lo Stato ha stanziato 2.400 milioni di euro per aumentare gli importi per queste agevolazioni nel primo trimestre 2023.

In conclusione, le persone con disabilità in Italia hanno accesso a molti bonus per aiutarli a superare le barriere e sostenere le loro spese. L’Agenzia delle Entrate fornisce una guida completa per aiutare queste persone a comprendere e accedere a questi bonus.