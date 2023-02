Individuato e denunciato per rapina impropria e lesioni personali il camionista che il primo febbraio scorso a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, ha rubato il portafogli a una donna in un supermercato e poi si è allontanato con il suo Tir. La scena, ripresa con il cellulare da un passante, era ripresa e postata sul web e le immagini hanno aiutato i carabinieri a identificare l’uomo, un 34enne di Napoli con precedenti di Polizia. Quel giorno la vittima si era accorta subito del furto e aveva inseguito l’uomo all’esterno del supermercato, urlando per attirare l’attenzione dei passanti e degli addetti alla sicurezza che avevano cercato inutilmente di fermarlo. Il 34enne era salito sul camion per ripartire, ma la donna si era posizionata in strada, davanti al mezzo, per cercare di bloccarlo.

A quel punto il conducente era ripartito quasi investendo la vittima, caduta comunque a terra e portata in ospedale dove i medici le avevano certificato alcuni giorni di prognosi. Le immagini girate da uno dei presenti, e in seguito postate, erano consegnate subito ai carabinieri che così sono risaliti al numero di targa del mezzo, di proprietà di una ditta di trasporti della provincia di Napoli. Dagli accertamenti è risultato che il primo febbraio il camion era affidato al 34enne, dipendente dell’azienda, poi riconosciuto sia dai testimoni sia dalle immagini dei circuiti di videosorveglianza.