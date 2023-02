Dema e CAM, due importanti stabilimenti aeronautici situati in Campania, saranno teatro di un presidio da parte dei lavoratori domani alle ore 10. Questa iniziativa ha l’obiettivo di richiedere un intervento deciso e concreto da parte della Regione Campania per evitare la possibile perdita di posti di lavoro. In un settore in continua crescita come quello aeronautico, la perdita di professionalità e capacità altamente specializzate sarebbe un duro colpo per la regione e per il Paese intero. Il sindacato e i lavoratori stanno attuando forme di protesta quotidiane per sensibilizzare le istituzioni politiche e l’opinione pubblica sull’importanza di questa vertenza, ma è anche fondamentale che il presidente della giunta e la giunta regionale siano vicini ai problemi dei lavoratori e diventino parte attiva di questa vertenza.

In questo contesto, il sindacato chiede al presidente della giunta, Vincenzo De Luca, e alla giunta regionale di intervenire nella vertenza Dema e di chiedere al fondo di investimenti Polus Capital, controllato da Mediobanca, precise garanzie sulle prospettive industriali ed occupazionali dei due stabilimenti. Questa vertenza riguarda non solo i lavoratori dei due stabilimenti, ma anche la crescita e lo sviluppo economico della regione Campania.