La Circumvesuviana continua attualmente ad affrontare gravi disagi. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato che il problema sarà risolto definitivamente entro 2-3 anni, grazie ai miglioramenti sul tracciato ferroviario, sul sistema di segnalamento e al rinnovo dei treni. Il presidente ha spiegato che le criticità si sono verificate a causa dell’uso di treni vecchi e della mancata manutenzione del sistema di segnalamento e sicurezza ferroviario negli ultimi decenni. Al momento, l’indice di puntualità sulla linea Circumvesuviana è complessivamente inferiore al 60%, con un dato particolarmente negativo sulla linea Napoli-Sorrento, che registra solo il 34% di puntualità nell’ultimo quadrimestre.

Il presidente ha dichiarato che incontrerà presto i Comuni della penisola sorrentina e dell’area vesuviana per valutare la possibilità di migliorare il servizio nel breve termine, ovvero entro i prossimi 2-3 anni. Tuttavia, ha anche precisato che moltiplicare troppo rapidamente le corse potrebbe causare un aumento delle interruzioni del servizio, quindi sarà necessario trovare un equilibrio.

Per risolvere il problema della Circumvesuviana, sarà necessario reperire 15 milioni di euro per moltiplicare le corse e una decina per anticipare alcuni aggiustamenti sulla linea. Il presidente ha chiesto anche ai Comuni che hanno dichiarato la disponibilità finanziaria di contribuire a questo sforzo.