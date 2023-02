Un episodio triste e sconcertante di violenza e crimine contro il personale di soccorso e le organizzazioni di assistenza sanitaria che lavorano duramente per aiutare la comunità. La Misericordia di Torre Annunziata e i suoi volontari svolgono un servizio vitale per la comunità, offrendo assistenza sanitaria e supporto nei momenti di emergenza. L’atto vandalico contro l’ambulanza ha non solo causato danni materiali, ma ha anche messo a rischio la capacità dell’associazione di fornire un servizio adeguato e tempestivo ai pazienti in necessità.

Questo tipo di comportamento criminale non può essere tollerato. Speriamo che le autorità locali prendano rapidamente misure per identificare e perseguire i responsabili di questo raid vandalico. Inoltre, è importante che la comunità riconosca e apprezzi il lavoro prezioso che le organizzazioni di soccorso svolgono ogni giorno e che sostengano gli sforzi per proteggere e preservare i mezzi di soccorso e il personale di assistenza sanitaria.