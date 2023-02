Appurata la responsabilità di due dei tre presunti rapinatori di orologi di lusso, i quali sono arrestati a Milano in occasione di San Valentino. Gli uomini erano individuati dagli specialisti della sezione antirapine della Squadra mobile di Milano, dopo aver tentato di rubare un Rolex Daytona in oro dal valore di 120mila euro a un dentista. I tre malviventi arrivata di Napoli avevano agganciato la vittima in via Farini, seguendolo fino a casa e puntandogli contro una pistola. Tuttavia, i rapinatori non sono riusciti a rubare l’orologio, poiché il cinturino del cronografo si è staccato durante la colluttazione. Nella fuga, i malviventi hanno anche sparato due colpi a salve.

In seguito, i rapinatori hanno provato a compiere un altro furto, questa volta puntando un’Audi R8 guidata da un 34enne talent scout di giovani calciatori. Con la tecnica dello specchietto, hanno spinto l’uomo a sporgere fuori dal finestrino il braccio e uno dei tre ha afferrato un Rolex Yacht Master da 40mila euro. Tuttavia, l’orologio è caduto nella tasca dello sportello dell’auto durante la colluttazione. Dopo questo secondo tentativo di furto, i rapinatori sono stati arrestati presso un hotel di Paderno Dugnano, dove si trovavano in compagnia delle loro rispettive fidanzate per festeggiare San Valentino. Gli uomini dovranno rispondere di due tentati furti di orologi di lusso.