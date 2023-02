Il crollo degli stipendi in diverse province italiane è un tema di grande preoccupazione per i lavoratori che si trovano in queste aree. Secondo uno studio condotto su 22 province in Italia, la busta paga media è diminuita di 312 euro in un triennio, dal 2019 al 2022. Le città che hanno subito la diminuzione degli stipendi sono numerose e distribuite in diverse regioni del Paese. Tra queste figurano Firenze, Prato, Aosta, Biella, Venezia, Vercelli, Arezzo, Lecco, Fermo, Rimini, Como, Varese, Gorizia, Napoli, Catania, Ferrara, Messina, Verbano-Cusio-Ossola, Lodi, Taranto, Sondrio e L’Aquila.

Tuttavia, a livello nazionale, si registra un lieve aumento della busta paga di 301 euro, pari al 2,5% tra il 2019 e il 2021. Questo significa che alcune città hanno subito un impatto economico minore rispetto ad altre. Il caro vita rappresenta una sfida importante per l’Italia e i suoi cittadini, con la diminuzione degli stipendi che può avere ripercussioni significative sulla qualità della vita delle persone e sull’economia del Paese nel suo complesso.