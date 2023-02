L’INPS ha pianificato un nuovo concorso per l’assunzione di 7.000 cittadini che andranno a colmare la carenza dell’organico amministrativo dell’Ente per il biennio 2023-2024. L’obiettivo dell’INPS è quello di garantire un servizio migliore ai cittadini e di alleviare la sofferenza nella gestione delle pratiche, controlli e rilascio dei benefici. Il concorso prevede l’assunzione di figure professionali di diverso livello, dai diplomati ai laureati, per i quali sono richieste diverse specializzazioni, tra cui giurisprudenza, medicina e statistica. Alcune posizioni richiedono una laurea per i dirigenti (I fascia) o dirigenti amministrativi (II fascia). Il concorso prevede la superamento di una prova scritta e una prova orale e potrebbe essere inserita una prova preselettiva.

Il calendario degli esami non è ancora stabilito. L’INPS ha già previsto circa 645 unità per l’assunzione di diplomati da inserire nella posizione economica B1. Il nuovo piano di assunzioni dell’INPS rappresenta una grande opportunità per chi cerca lavoro in un’organizzazione stabile e duratura.