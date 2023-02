Si è verificato un episodio di grande prontezza e professionalità da parte dei carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno. Grazie alla segnalazione di un passante, i militari sono intervenuti tempestivamente per soccorrere un 71enne colpito da un improvviso malore in via Villafranca di Salerno. Dopo aver allertato il 118, i carabinieri hanno subito iniziato la rianimazione cardio polmonare dell’uomo, dimostrando grande competenza e tempestività nell’affrontare l’emergenza. Grazie alle loro azioni immediate, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato dai sanitari all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno per ricevere le cure necessarie.

L’episodio dimostra ancora una volta la professionalità e la dedizione dei carabinieri, sempre pronti a intervenire per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Grazie alla loro preparazione e alla loro prontezza, sono stati in grado di salvare la vita di un cittadino in difficoltà.

È importante sottolineare l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Grazie alla segnalazione tempestiva del passante, i carabinieri sono stati in grado di intervenire rapidamente e salvare la vita del 71enne colpito da malore.