Intervento dei Carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale, avvenuto la sera prima, in seguito alla segnalazione di colpi d’arma da fuoco nei pressi delle scale di accesso del Centro Direzionale di Napoli. Secondo le informazioni fornite, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a salve calibro 8 mm, un caricatore e 3 cartucce inesplose e 8 bossoli calibro 9. Dalle prime indagini sembra che poco prima dell’intervento, si aggirassero tre ragazzi in zona, che sarebbero poi fuggiti a piedi.

Non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze in cui si sono verificati i colpi d’arma da fuoco e sulle motivazioni che hanno portato i ragazzi a recarsi in quella zona armati. Tuttavia, si evidenzia che le indagini sono in corso e i Carabinieri stanno lavorando per fare luce sull’accaduto.

L’utilizzo di armi da fuoco rappresenta sempre un grave pericolo per la sicurezza pubblica e deve essere condannato senza riserve. La scoperta di una pistola a salve e di cartucce inesplose, tuttavia, suggerisce che si possa trattare di un episodio legato al fenomeno del cosiddetto “porto d’armi fai-da-te”, ovvero il possesso e l’utilizzo di armi artigianali o modificate illegalmente.