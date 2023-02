Questa mattina, i Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto sono stati chiamati a intervenire a piazza Enrico De Nicola per il decesso di una persona. La vittima, un senza fissa dimora di origine nord africana, è trovata già morta in un giaciglio che aveva preparato per la notte. La causa del decesso, secondo una primissima ricostruzione, sembra essere riconducibile alle rigide temperature della notte. L’uomo avrebbe tra i 30 ed i 40 anni. Questo triste episodio ci ricorda l’importanza di prestare maggiore attenzione ai senza fissa dimora, che spesso vivono in condizioni precarie e a rischio. Molti di loro sono costretti a dormire per strada, esposti a freddo, pioggia e vento. Queste condizioni possono avere conseguenze drammatiche, come nel caso della vittima di questa mattina.

È fondamentale che le istituzioni e la società nel suo complesso prendano maggiore consapevolezza della situazione dei senza fissa dimora e agiscano per garantire loro un’assistenza adeguata. Potrebbe trattarsi di creare strutture d’accoglienza per la notte, di offrire servizi di assistenza medica e di supporto psicologico, o di promuovere programmi di reinserimento sociale.