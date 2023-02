L’utilizzo della tecnologia robotica in chirurgia ginecologica rappresenta un importante passo avanti nella medicina moderna. La possibilità di eseguire interventi complessi con tecniche mini invasive aiuta a ridurre i tempi di degenza e le complicanze post-operatorie, garantendo un recupero più rapido ed efficiente per il paziente. L’intervento di isterectomia per utero fibromatoso ed endometriosi eseguito al Ruggi d’Aragona di Salerno è un ottimo esempio di come la tecnologia robotica possa migliorare la vita dei pazienti. La precisione e la flessibilità del robot Da Vinci XI hanno permesso una chirurgia più efficace e sicura, con un decorso post-operatorio regolare.

Il dottor Mario Polichetti e il dottor Francesco Marino, direttori rispettivamente del reparto di Gravidanza a Rischio e del reparto di Ginecologia ed Ostetricia, sono quindi in grado di utilizzare questa tecnologia avanzata per la prima volta in provincia di Salerno. Questo rappresenta un importante passo avanti nell’offerta di cure all’avanguardia per i pazienti della zona.

In conclusione, la chirurgia ginecologica robotica è un’opzione valida per molte patologie complesse e rappresenta una importante opportunità per migliorare la vita delle pazienti. Siamo certi che questa tecnologia continuerà ad evolversi e a migliorare ulteriormente la qualità della chirurgia in futuro.