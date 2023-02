Il bonus elettrico per disagio fisico è un’agevolazione prevista per il 2023 per tutti i clienti domestici affetti da gravi malattie che richiedono l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita a elevato consumo energetico. Anche i nuclei familiari in cui è presente una persona affetta da queste condizioni possono richiedere il bonus, non solo coloro che ne sono direttamente interessati. I requisiti per richiedere l’agevolazione non sono cambiati rispetto agli anni precedenti e si può consultare il Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 per scoprire quali apparecchiature rientrano nel bonus.

È importante notare che il bonus per disagio fisico può essere cumulato con qualsiasi altro bonus elettrico concesso per disagio economico, a patto che si soddisfino i requisiti per entrambi. Non è richiesto di essere in possesso di un’attestazione Isee per richiedere il bonus per disagio fisico.

Per richiedere l’agevolazione, è necessario presentare una domanda al proprio Comune di residenza, con l’aiuto di un Caf abilitato per la compilazione. La domanda deve essere corredata da un certificato ASL che attesti la grave condizione di salute del soggetto, il tipo di apparecchio elettromedicale utilizzato e per quante ore al giorno, nonché l’indirizzo dell’abitazione in cui l’apparecchiatura è installata. Inoltre, è necessario allegare il modulo B correttamente compilato e i documenti di identità sia del richiedente che del malato, oltre alle informazioni sul codice POD e sulla potenza impiegata o disponibile, reperibili su una bolletta dell’energia elettrica.

Il valore del bonus è variabile e dipende da fattori come la potenza della fornitura, la tipologia di apparecchiatura elettromedicale utilizzata e il tempo di utilizzo giornaliero. Il valore del bonus assegnato è scontato direttamente sull’ammontare della bolletta dell’energia elettrica e suddiviso sulle bollette dei 12 mesi. Se il certificato ASL non contiene informazioni sulla tipologia di apparecchio elettromedicale utilizzato e sulle ore di utilizzo, verrà assegnata la fascia minima di valore.