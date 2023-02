Se si è alla ricerca di un condizionatore per la propria abitazione, il Bonus Condizionatori può essere una soluzione interessante. Si tratta di un’agevolazione fiscale che permette di usufruire di una detrazione fiscale dal 50% fino al 65% sul costo del condizionatore, o in alternativa, di scontare subito il prezzo in fattura o cedere il credito d’imposta a soggetti autorizzati. Il Bonus Condizionatori rientra nel bonus ristrutturazione, ma può essere richiesto anche da chi non svolge lavori di ristrutturazione, grazie alla proroga della Legge di Bilancio 2022.

Il bonus è rivolto a molte categorie di soggetti, tra cui persone fisiche, esercenti arti e professioni, società di capitali e di persone, enti pubblici e privati, condomini, istituti autonomi per le case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, e molti altri.

Per poter usufruire del Bonus Condizionatori, è necessario che l’acquisto del nuovo condizionatore avvenga entro il 31 dicembre 2023, e che si tratti di un condizionatore a pompa di calore o a risparmio energetico. In caso di ristrutturazione, la struttura deve essere a norma di legge e in regola con i pagamenti.

Per richiedere il bonus, è possibile farlo in fase di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 o il modello RF, o scegliere l’opzione dello sconto immediato in fattura. In alternativa, se non si effettua alcuna ristrutturazione, la detrazione fiscale si può convertire in credito d’imposta cedibile ai soggetti autorizzati.