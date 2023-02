La notizia delle 14 vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania al “6” dei record al Superenalotto fa scalpore e suscita molta curiosità. Questo risultato è un record per la regione, ma anche per l’Italia, e dimostra come i sogni di vincita possano diventare realtà. Il fatto che molte di queste vincite siano concentrate in un singolo bar di Atripalda, in provincia di Avellino, è sorprendente e potrebbe sollevare alcune domande sulla distribuzione delle vincite. Tuttavia, è importante sottolineare che la vendita dei biglietti è completamente casuale e che ogni vincita è basata esclusivamente sulla fortuna. In Campania le altre vincite sono arrivate 2 a Sant’Antimo, 2 a Casal Velino, 2 ad Afragola, una a Piano di Sorrento, una a Napoli.

È interessante notare come le vincite si siano distribuite in modo piuttosto equo tra le diverse regioni italiane, dimostrando che la fortuna può bussare alla porta ovunque. Per le altre le regioni le quote sono così divise: Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1).