Nella notte di ieri, il tranquillo paese di Paternopoli, in provincia di Avellino, è stato scosso da un incendio che ha messo in pericolo la vita di un anziano residente. L’uomo, di 94 anni, si trovava nella sua abitazione in via Capuani quando le fiamme si sono propagate all’interno della casa, impedendogli di uscire. Fortunatamente, l’anziano ha trovato un varco dal quale è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto. I vigili del fuoco del Distaccamento di Grottaminarda sono intervenuti prontamente sul posto con un’autobotte e hanno messo in sicurezza l’uomo.

Le fiamme si sono propagate anche ad altre abitazioni vicine, ma i caschi rossi sono riusciti a spegnere il fuoco in poco tempo. Tuttavia, i vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore per mettere in sicurezza la zona e assicurarsi che non ci fossero altri pericoli.

L’incendio ha causato paura e preoccupazione tra i residenti del paese, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la situazione è stata rapidamente sotto controllo e nessuno ha riportato ferite. Questo incidente dimostra ancora una volta l’importanza della prontezza e dell’efficienza delle forze dell’ordine e del soccorso in caso di emergenze.