Agsm Aim ha stanziato 2,1 milioni di euro per creare un’offerta che aiuti a contrastare l’aumento del prezzo dell’energia. La società sta lanciando il Bonus Sostegno, un’offerta sul mercato libero destinata alle famiglie con Isee compreso tra 15.000 e 18.000 euro, che non hanno più di 4 figli a carico e che non percepiscono reddito o pensione di cittadinanza. L’iniziativa, che riguarderà circa 11.000 utenti nelle sole province di Verona e Vicenza, è pensata per fornire un sostegno concreto ai clienti che non hanno diritto al Bonus sociale ma che sono colpiti dall’improvviso aumento del costo della vita, in particolare per quanto riguarda l’energia elettrica e il gas.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’offerta prevede uno sconto di 3,5 centesimi di euro sul prezzo dell’energia all’ingrosso corrispondente al PUN. Tutti gli altri elementi tariffari sono quelli stabiliti dall’Autorità per l’energia. Per una famiglia tipo che consuma mediamente 2.700 kWh all’anno, il Bonus Sostegno permetterà un risparmio annuo di circa 100 euro.

Per quanto riguarda la fornitura di gas, sarà applicato uno sconto di 3,5 centesimi di euro per metro cubo consumato sul PSV DA, il prezzo attualmente usato da ARERA per i contratti in maggior tutela. Il risparmio annuo potrà arrivare fino a 250 euro, se il cliente ha un contratto con prezzo indicizzato a Pfor.

Il Bonus sostegno sarà valido fino al 30 settembre 2023. Per i clienti già di Agsm Aim Energia, inizierà a essere attivo a partire dal 1° febbraio 2023, mentre per i nuovi clienti a partire dalla data di attivazione della fornitura.