Un carnevale spettacolare quello che si respira ormai da qualche settimana a Palma Campania. E dopo mesi alla ricerca di temi, bozzetti, stoffe, strutture, trucchi e acconciature (tutte rigorosamente artigianali e per la maggiore made in Palma) domenica prossima, 12 febbraio è il gran giorno: il giorno della Sfilata. E non poteva mancare una novità per l’occasione: dopo la Sfilata la festa continua con Dj set Samuel, noto frontman dei Subsonica, che animerà la notte palmese, la notte della festa in maschera.

Un programma ricco di eventi che da qui al 21 febbraio terranno la città in fermento. Stay tuned…la magia del Carnevale di Palma Campania è tornata, cosa aspetti: metti in circolo la festa!