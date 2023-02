Taglio del nastro, ieri pomeriggio, nella terra del Carnevale più unico e originale d’ Italia: Il Carnevale di Palma Campania. Nove le Quadriglie che ieri hanno dato vita alla città tra musica, calore, colore e coriandoli con un pubblico di visitatori notevole fino a tarda sera con il dj set Samuel dei Subsonica. Ieri un taglio del nastro carico di significato, un gesto da sempre emozionante ma quest’ anno ancora di più: il carnevale di Palma Campania è tornato. Non mancano nei prossimi giorni altri attesissimi appuntamenti a partire da Giovedì 16 febbraio quando i bambini e ragazzi della Scuola Vincenzo Russo sfileranno per le strade principali e si esibiranno sul palco con una novità: l’esibizione non è più mattutina bensì nel primo pomeriggio a partire dalle ore 15:30.

Venerdì pomeriggio, sempre dalle 15:30 è invece la volta della Scuola Antonio de Curtis. Domenica grande attesa per la Messinscena delle Quadriglie che oltre a sfilare per le strade cittadine si esibiranno sul palco con una performance che “spiega, anima” quello che è il tema di quest’ anno per ognuna. Madrina d’ eccezione Chiara Francini: nota attrice del piccolo e grande schermo, ironica e brillante con un accento spiccatamente fiorentino. Non è passata inosservata la settimana scorsa, all’esordio come co-conduttrice al Festival di Sanremo affiancando Amadeus e Gianni Morandi, catturando l’ attenzione degli spettatori da casa travolti dalla sua energia ma anche dalle toccanti parole del monologo sulla maternità che ha interpretato.

Dopo lo start di ieri non resta che vivere appieno quello che è il ricco cartellone di appuntamenti con il Carnevale di Palma Campania: Stay tuned, metti in circolo la festa e vivi di emozioni perché il Carnevale di Palma Campania non si può spiegare… è da vivere!

Ph. Tina Nati Peluso