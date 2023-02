Il Carnevale è una festa molto attesa in Italia, durante la quale la gente si veste con costumi di ogni tipo e si diverte con giochi e scherzi. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a una degenerazione della festa, che ha portato a ferimenti e danni consistenti anche per gli arredi urbani. Per questo motivo, il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha firmato un’ordinanza per assicurare la sicurezza della popolazione e della città durante i giorni dedicati alle esuberanze del Carnevale. Dal 20 al 23 febbraio, saranno vietati petardi, uova, farina, bombolette schiumogene a spray e altri prodotti simili in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico. In caso di minorenni, le sanzioni amministrative verranno applicate ai genitori e a chi ne esercita la patria potestà.

L’ordinanza sarà valida su tutto il territorio cittadino e punirà sia la vendita che l’uso dei materiali che potrebbero imbrattare persone, monumenti e cose. Gli spettacoli di fuochi d’artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti autorità, sono esclusi dal divieto. I contravventori saranno puniti a norma di legge.

L’obiettivo dell’ordinanza è di ricondurre i festeggiamenti del Carnevale ad una dimensione più pacifica e divertente, evitando incidenti e danni. È importante che la festa sia un momento di svago e spensieratezza per tutti, senza che ci sia il rischio di subire danni o ferite.