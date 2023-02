La morte del 56enne R.D.A, avvenuta durante un pranzo in un ristorante di Serino, in provincia di Avellino, è un tragico evento che ha scosso tutti coloro che erano presenti al momento dell’incidente. Secondo quanto emerso, una porzione di carne gli ha ostruito le vie aeree impedendogli di respirare. Questo incidente dimostra l’importanza della prevenzione e della preparazione in caso di emergenze relative alla salute e alla sicurezza. Gli amici e i familiari della vittima, che erano presenti al momento dell’incidente, hanno assistito impotenti al dramma mentre il personale del ristorante e gli altri commensali cercavano di rianimarlo. Nonostante i tentativi con manovre salvavita e praticando un prolungato massaggio cardiaco, non si è riuscii a fare nulla per salvare la vita del 56enne.

L’intervento del personale delle tre ambulanze, una delle quali dotata di apparecchiature specifiche per la rianimazione, e dei carabinieri, non è riuscito a cambiare il tragico esito dell’incidente. La morte del 56enne ha colpito profondamente gli amici e la famiglia della vittima, proveniente da Napoli, e il loro dolore è comprensibile e commovente in questo difficile momento.