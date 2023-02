La sicurezza e la salute dei consumatori sono sempre una priorità per le autorità sanitarie e il personale addetto alla prevenzione. L’attività di verifica condotta in questo caso a Palinuro ha permesso di rilevare gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie, il che rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica. Per questo motivo, è adottata la decisione di sospendere l’attività di ristorazione fino a quando le condizioni igienico-sanitarie non saranno completamente ripristinate. Si tratta di un All You Can Eat di sushi.

L’elevazione di sanzioni amministrative e il fermo sanitario di prodotto alimentare dimostrano che le autorità sanitarie e il personale addetto alla prevenzione non tollerano alcuna violazione delle norme igienico-sanitarie e che faranno il possibile per proteggere la salute dei consumatori. La collaborazione tra medici veterinari, tecnici della prevenzione e personale militare ha permesso di ottenere risultati concreti e di garantire che i ristoranti rispettino le norme igienico-sanitarie.