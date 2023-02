Inaugurata oggi la ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli, a Napoli. Dopo circa venti anni di attesa, il reparto è completamente riorganizzato, con un nuovo percorso di accesso per i pazienti, la creazione di aree destinate al triage e al pre-triage, e una zona di attesa specifica per i pazienti con patologie meno gravi. Inoltre, per migliorare l’informazione a pazienti e accompagnatori, è implementato un sistema di gestione informatica che permette di monitorare il numero di pazienti in trattamento presso il Pronto Soccorso in tre diverse fasi: “valutazione triage”, “in corso di visita” e “in carico/approfondimento diagnosi”.

Secondo il Direttore Generale del Cardarelli, Antonio d’Amore, questa ristrutturazione rappresenta un passo visibile nel processo di rinnovamento dell’ospedale, sia dal punto di vista infrastrutturale che organizzativo. Il personale del reparto ha lavorato con grande impegno per valorizzare il merito e l’impegno dei professionisti della salute, nella speranza di migliorare l’assistenza offerta ai pazienti. Tuttavia, il percorso di ristrutturazione sarà ancora molto complesso, poiché ci saranno nuovi lavori all’interno del reparto che richiederanno la collaborazione di tutti.

Il Direttore Generale ha affermato che il personale farà ogni sforzo per limitare i disagi ai pazienti e agli operatori, ma che sarà necessaria anche la comprensione dei pazienti per portare a termine i lavori. In ogni caso, l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso rappresenta un passo importante nella direzione del miglioramento dell’assistenza sanitaria offerta dall’Ospedale Cardarelli a Napoli.