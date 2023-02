Dopo alcune settimane di calo dei prezzi dei carburanti, i prezzi alla pompa tornano a salire, in linea con il rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrati tra venerdì e lunedì. Secondo i dati forniti dalla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, seguita dalla stessa mossa di IP.

Le tabelle

Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti, la benzina self-service ha una media di 1,860 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,861, pompe bianche 1,858), mentre il diesel ha una media di 1,848 euro/litro (-4, compagnie 1,850, pompe bianche 1,844). La benzina servita ha una media di 2,001 euro/litro (-1, compagnie 2,043, pompe bianche 1,917), mentre il diesel servito ha una media di 1,991 euro/litro (-5, compagnie 2,035, pompe bianche 1,904). Il Gpl servito ha una media di 0,807 euro/litro (+1, compagnie 0,809, pompe bianche 0,803), il metano servito ha una media di 1,974 euro/kg (-5, compagnie 1,973, pompe bianche 1,975), mentre il Gnl ha una media di 1,804 euro/kg (-6, compagnie 1,841 euro/kg, pompe bianche 1,777 euro/kg).

Per quanto riguarda i prezzi sulle autostrade, la benzina self-service ha una media di 1,937 euro/litro (servito 2,196), mentre il gasolio self-service ha una media di 1,925 euro/litro (servito 2,189). Il Gpl ha una media di 0,898 euro/litro, il metano ha una media di 1,973 euro/kg, mentre il Gnl ha una media di 1,736 euro/kg.

I prezzi dei carburanti sono un fattore di grande importanza per i conducenti e per l’economia in generale. Questo aumento potrebbe avere un impatto sui costi dei trasporti e sui prezzi di alcuni beni e servizi. Tuttavia, il costo del petrolio è influenzato da molti fattori, come la domanda, l’offerta e le politiche dei paesi produttori di petrolio. Dunque, non è possibile prevedere con certezza quale sarà l’andamento dei prezzi nel breve e lungo termine.