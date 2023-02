Il calo del prezzo del gas potrebbe essere un’ottima notizia per molti consumatori, con la prospettiva di risparmiare centinaia di euro in bolletta. Secondo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, se le quotazioni del gas rimarranno stabilmente sotto i 50 euro a megawattora, le bollette di luce e gas scenderanno notevolmente. Tabarelli ipotizza un calo del 17% per il gas ad inizio marzo, con un risparmio di circa 234 euro sulla bolletta annuale, e un calo del 25% per l’elettricità ad inizio aprile, con un risparmio di circa 363 euro all’anno.

Questa notizia può rappresentare un sollievo per molte famiglie, soprattutto in un periodo in cui la situazione economica è incerta a causa della pandemia di COVID-19. Tuttavia, è importante notare che anche con questo calo dei prezzi, il costo del gas e dell’elettricità rimarrà ancora su livelli doppi rispetto alle medie degli anni precedenti.

Inoltre, è importante sottolineare che la volatilità dei prezzi delle materie prime, come il gas, è un fenomeno comune nei mercati energetici e può essere influenzato da molteplici fattori, come la domanda, l’offerta, la produzione, il clima e la geopolitica. Pertanto, i consumatori non dovrebbero basare le proprie decisioni sull’energia soltanto sulle previsioni di breve termine.