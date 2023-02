La violenza domestica è un problema globale che colpisce molte famiglie. La scorsa notte, a Qualiano, in provincia di Napoli, un uomo di 42 anni è finito arrestato per aver picchiato la figlia adolescente e la moglie, e per aver minacciato di ucciderle con un coltello da cucina. Questa tragedia è stata testimoniata dai loro tre figli minori, che hanno assistito alla scena terrorizzati. La causa della violenza sarebbe una banale caduta accidentale di uno smartphone, che ha fatto scattare l’ira del 42enne. Questo episodio fa parte di un pattern di abuso che durava da 12 anni e che aveva instaurato un clima di terrore costante in casa. La madre ha cercato di proteggere la figlia, ma anche lei è finita picchiata.

La segnalazione della violenza è fatta da alcuni passanti che hanno sentito le grida in strada. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti immediatamente, trovando le due donne rannicchiate in un angolo della casa e i tre bambini ancora in lacrime. L’uomo è arrestato e ora si trova in carcere in attesa di giudizio. La figlia adolescente e la moglie hanno bisogno di cure mediche e di supporto psicologico per superare questo traumatico evento. La loro storia è un esempio di come la violenza domestica possa distruggere vite e famiglie.