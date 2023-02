Tragica morte per un giovane di 17 anni trovato senza vita lungo una strada provinciale in provincia di Cosenza ha suscitato grande commozione e preoccupazione nella comunità locale. Secondo le prime indagini eseguite dai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, la morte sarebbe causata da un grave trauma cranico, probabilmente dovuto a una caduta dal carro allegorico trainato da un trattore con cui il giovane stava festeggiando il carnevale insieme ad un gruppo di amici.

La tragedia rappresenta un grave incidente che ha colpito non solo la famiglia del giovane, ma l’intera comunità che si è unita nel cordoglio per la sua perdita. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, sequestrando la trattrice che trainava il carro per ulteriori accertamenti.

Questa terribile vicenda ci ricorda l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza durante le festività, soprattutto quando si tratta di mezzi di trasporto che possono rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone. È importante ricordare che la sicurezza dovrebbe essere sempre la priorità assoluta in ogni situazione, soprattutto quando si tratta di eventi festivi in cui si tende a lasciarsi andare e a fare festa.