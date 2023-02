Saranno oltre cinque i chilometri di strade cittadine interessati da importanti lavori di recupero e di ripavimentazione. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Diplomatico e portata avanti dall’assessore ai Lavori pubblici Luca Giordano, è resa possibile grazie in parte a fondi comunali e in parte alla sinergia con le società che gestiscono le reti di servizi. Già conclusi per alcune arterie del centro e periferia (via Garibaldi e via Sergianni con finanziamento dell’Ente), i lavori si svilupperanno nelle prossime settimane.

In particolare, le strade interessate saranno: via Cangiani, via Marra, via Canalone delle Mura, vico Cirillo, via Vicinale Brancaccio, Via Matteotti, via Carbone, via Colombo, via Sanza, via Vecchia Aquini, via Pasqui e via Pirozzi.

«Stiamo mettendo in campo opere mai realizzate prima di oggi, frutto di un lavoro di concertazione che va avanti da tempo anche con le società private che gestiscono i sottoservizi. Mentre in altri comuni troviamo coperture parziali dei lavori, a Boscoreale saranno rifatte intere carreggiate». Ha spiegato l’assessore Luca Giordano, che snobba le polemiche degli ultimi giorni nate soprattutto sui social dopo la conclusione dei lavori delle prime due strade: «Se rifacciamo una strada al centro si lamentano in periferia e viceversa. È sempre il solito chiacchiericcio sterile, alimentato ad arte da chi non è mai riuscito a fare molto».

Queste ultime opere sono un’ulteriore successo che incassa il sindaco Antonio Diplomatico. «Dopo gli anni terribili della pandemia siamo riusciti a portare avanti importanti cantieri pubblici, alcuni dei quali anche già chiusi o in fase di realizzazione. Il lavoro che ha messo in campo la mia amministrazione – ha detto il primo cittadino – è stato di prospettiva e lo dimostra quanto abbiamo realizzato nell’ultimo anno».