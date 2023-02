Il Comune di Boscoreale ha annunciato l’avvio dei lavori per la riqualificazione della rete fognaria dei “Passanti”, che causeranno disagi alla circolazione per circa due mesi, dal 20 febbraio al 15 aprile. La strada compresa tra l’intersezione di via Futa e via Trivio Marchesa sarà chiusa al traffico dalle 8:00 alle 18:00, ad eccezione del passaggio a passo d’uomo dei residenti. Per regolare il traffico nella zona, è emanata un’ordinanza che prevede il divieto di sosta su entrambi i lati della strada con chiusura temporanea e totale della stessa, fatta eccezione per i mezzi di lavoro.

Inoltre, è istituito un percorso alternativo con direzione obbligatoria in via Passanti Scafati, via Sardoncelli, via Raiola, via Trivio Marchesa, via Marchesa e via Boccapianola, per gli autocarri aventi massa a pieno carico superiore a 35 quintali provenienti da via Passanti Nazionale e Piazza Passanti diretti alla S.S. 268. Infine, è invertito il senso unico di marcia in via Marchesa nell’ultimo tratto fino alla confluenza con via Boccapianola e in via Pontemastrillo dalla confluenza con via Marchesa/Boccapianola.