Mercoledì primo marzo, alle ore 12, nel comune di Boscoreale, in via Matteotti, si svolgerà l’inaugurazione del cantiere per il risanamento della rete idrica compreso nel progetto “Azioni per l’acqua”. Questo evento rappresenta un importante passo avanti per la qualità dell’acqua potabile in questa zona della Campania. L’evento vedrà la partecipazione di numerose personalità, tra cui il Sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico, l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, e il Consigliere Regionale Mario Casillo.

Il progetto “Azioni per l’acqua” prevede il risanamento della rete idrica e la sostituzione delle vecchie tubature con nuove tubazioni in grado di garantire la corretta erogazione dell’acqua potabile. L’intervento è reso necessario a causa delle condizioni obsolete e obsolete della rete, che spesso causava interruzioni nell’erogazione dell’acqua.