In questo momento, solo uno dei tre Bonus TV introdotti dal governo italiano nel 2022 è ancora disponibile. Il Bonus decoder a casa per gli over 70 è l’unico ancora attivo a febbraio 2023. Le altre due agevolazioni, Bonus TV-decoder e Bonus TV rottamazione, non sono più disponibili perché non sono rifinanziate quest’anno nella legge di Bilancio 2023. Per ottenere il Bonus decoder a casa, è necessario essere over 70 anni, avere un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro l’anno e essere titolare di un canone d’abbonamento Rai. Il dispositivo e la consegna sono gratuiti e possono essere prenotati chiamando il numero 800 776 883, recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia o digitando l’indirizzo www.prenotazionedecodertv.it/booking/. Per completare la pratica, è necessario fornire il codice fiscale e la tessera sanitaria/documento di identità.

La consegna del decoder sarà effettuata da un portalettere di Poste Italiane e, successivamente alla consegna, sarà possibile installarlo e configurarlo con l’aiuto di un servizio di call center al numero 06.87800262 o su WhatsApp al numero 340.1206348.