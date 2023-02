Il bonus psicologo e occhiali sono agevolazioni previste per coloro che necessitano di prestazioni in questi ambiti e che rientrano nei requisiti previsti dallo Stato. Tuttavia, per ottenere il rimborso della spesa, è necessario seguire alcune istruzioni per la fatturazione e il caricamento dei dati sul portale del Sistema Tessera Sanitaria. Innanzitutto, è importante precisare che il bonus occhiali è ancora in fase di attesa, mentre per il bonus psicologo, coloro che hanno ottenuto il contributo hanno avuto la possibilità di ricevere fino a 50 euro per le sedute di psicoterapia, per un massimo di 600 euro. Tuttavia, i fondi stanziati non sono stati sufficienti per coprire tutte le richieste pervenute.

Per ottenere la giusta fattura, è importante che questa presenti in modo chiaro l’indicazione del bonus, che viene considerato come forma di pagamento. Inoltre, lo psicologo o l’ottico presso cui si è svolta la prestazione oggetto del bonus devono caricare la fattura sul portale del Sistema Tessera Sanitaria, indicando con precisione le voci relative all’importo versato dal cittadino e l’importo preciso del bonus.

Infine, è importante sottolineare che il bonus rientra nella dichiarazione dei redditi, anche se non è detraibile. Una volta che i dati saranno caricati sul portale del Sistema Tessera Sanitaria, questi saranno registrati e visualizzati nella scheda di ogni contribuente, e saranno poi inviati all’Agenzia delle Entrate. In questo modo, sarà possibile monitorare il complessivo della spesa pubblica o privata effettuata nell’anno 2022, da dichiarare nel corso del 2023.